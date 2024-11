Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis, Berrettini svela cosa ama di Sinner: “È arrivato qui a Malaga come se fosse l’ultimo. Abbiamo parlato con calma”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jannike Matteohanno giocato una partita intensissima nel doppio decisivo dicontro l’Argentina che ha visto prevalere l’Italia, garantendosi così l’accesso alla semifinale in cui sfiderà l’Australia. Una vittoria che ha messo in risalto la grande chimica tra i due tennisti azzurri che, oltre a essere colleghi, sono indissolubilmente legati da una profonda amicizia. Il match contro gli argentini è stato formidabile, considerando anche l’ottima prestazione degli avversari. Al termine della gara, in conferenza stampa,ha esaltato la prestazione die il suo atteggiamento. Anche il romano ha analizzato la partita, ma soprattutto si è espresso sul compagno di squadra numero uno al mondo.2024: Italia in semifinale, chi sono le rivali Calendario, regolamento e tabellone aggiornatoLe parole di“Ho preso spunto da questo ragazzo”, ha dettodi, aggiungendo: “Prendo spunto da quello che sta facendo, ho studiato quello che faceva”.