"Contro la Maceratese daremo il massimo"

Si avvicina-Osimana in programma domenica a Macerata. Una partita da non sbagliare per i senzatesta soprattutto perché la squadra di Labriola dovrà cambiare marcia in trasferta se vorrà stazionare nei posti nobili dell’Eccellenza. Quattro sconfitte su cinque uscite in campionato sono troppe anche per una compagine che lotta per la salvezza. Un ostacolo in più sarà la mancanza di tifosi al seguito per il divieto di trasferta ai residenti della provincia di Ancona (prevista la diretta televisiva su Tvrs, ore 15): "Purtroppo non avremo i nostri tifosi insieme a noi, però andremo per fare la nostra partita - attacca Matteo Minnozzi, attaccante dei giallorossi, classe 1996, che è anche ex della sfida -. Giocheremo per noi e per loro che ci hanno sempre sostenuto e ci sostengono ogni domenica.