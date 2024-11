Cinema | Partenope un milione di spettatori in quattro settimane

Leggi su Ildenaro.it

Undiper Parthenope di Paolo Sorrentino, indi programmazione. Si conferma il film italiano più visto della stagione con oltre 7 milioni al botteghino. Un pubblico costituito al cinquanta per cento da ‘under 34’ che ha dato vita a un vivace dibattito che ha fatto di Parthenope il film più commentato sui social. Il film è distribuito da PiperFilm. Presentata in Concorso al Festival di Cannes, la pellicola racconta la vita di Parthenope dal 1950 a oggi. Un’epopea femminile guidata dal desiderio di libertà, dall’amore per Napoli e dai sentimenti imprevedibili, a volte dolorosi, che però ti fanno ripartire. La giovinezza spensierata a Capri e la sua inevitabile fine, segnata, come tutte le giovinezze, dalla brevità. Accanto alla protagonista, i napoletani: disillisi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi.