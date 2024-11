Anteprima24.it - Case popolari del Comune di Napoli, è ancora caos conguagli per gli inquilini

Tempo di lettura: 3 minutiPaga un fitto di 37 euro al mese, maServizi le chiede uno di 2.435 euro. Nelalloggi, è una delle lettere choc ricevute dagliin queste settimane. Il caso interessa tutte le periferie cittadine. Molti affittuari, poco abbienti, sono in ansia per le richieste deldi. La destinataria in questione, abitante al Rione Traiano, ha scritto aServizi. Ha chiesto chiarimenti. Ha fatto presente di aver “regolarmente pagato tutti i canoni di locazione”. Ed anche tutti irichiesti, relativi agli anni 2015 (64.01 euro) e 2016 (33.68 euro). Per il 2017 risultava perfino creditrice: 20.76 euro. Allegando i pagamenti effettuati, ha specificato di non aver mai ricevuto altre richieste dio. E la partecipata comunale le ha risposto.