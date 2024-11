Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, addio deciso e colpo dalla Francia: spunta il nome

Leggi su Spazionapoli.it

E’ sempre vivo ilin casa. Giovanni Manna avrebbe messo nel mirino un difensore che andrebbe a prendere il posto del partente Juan Jesus. L’occhio delsempre rivolto ad un mercato che per il club azzurro può rappresentare l’occasione di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Si, ma come e in che reparto? Che Giovanni Manna stia guardando al reparto offensivo ed elementi da inserire nell’organico, questo ormai non è un mistero: ildi Bonny è quello che viene posto in cima alla lista delle preferenze del direttore sportivo azzurro, anche se servirà capire se l’affondo arriverà a gennaio (poco probabile) oppure la prossima estate.Altro punto nevralgico, però, riguarda la difesa visto che potrebbero esserci delle uscite importanti: Juan Jesus, secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, non rientrerebbe nei piani di Conte e dunque sarebbe in uscita.