Anteprima24.it - Biancolino: “Risultato bugiardo a Benevento, puntiamo al Catania”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Veniamo dacon tante buon cose. Bisogna ripartire dalla prestazione. Ilma appartiene al passato. Guardiamo al. Da parte nostra bisogna attendersi la solita partita: cattiveria e gioco. Sarà una partita importante perché affrontiamo una squadra ben messa in campo, allenata da un ottimo mister. Sarà difficilissimo ma sappiamo cosa fare. Affrontiamo una squadra forte, come l’Avellino. La giocheremo a viso aperto come sempre. Serve compiere uno scatto perché veniamo da una buona partita”. Parla così Raffaelealla vigilia della sfida contro il.“Gori ha voglia di far gol, a lui serve qualche rete in più. Ci sta andando vicino. Redan è un giocatore importante come tutti gli attaccanti, arriverà il suo momento – sottolinea – La società ha fatto un investimento importante, non dobbiamo mettergli una croce addosso.