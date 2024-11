Ilfoglio.it - Barnier in Italia per cercare nuove convergenze

Per la sua prima visita ufficiale all’estero, il capo del governo francese, Michel, ha scelto l’. Lo ha annunciato oggi nel quadro del sesto Trilateral Business Forum, che ha riunito a Parigi le federazioni degli industriali delle tre maggiori economie dell’Eurozona, Confindustria, Medef (Francia) e Bdi (Germania). “Ho molto rispetto per l’. Vi andrò in visita ufficiale fra una quindicina di giorni per incontrare Meloni”, ha dichiarato. Secondo quanto riportato da Politico Europe, il viaggio indiè previsto tra il 5 e il 6 dicembre (non si sa ancora se resterà un solo giorno, o due, e nell’ultimo caso potrebbe incontrare anche il Papa in udienza)., nel suo discorso, ha affermato che la “cooperazione franco-tedesca è sempre più necessaria, ma sempre più insufficiente”.