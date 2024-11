Gaeta.it - Assolto il Dottor Adolfo Ferraro: Un Risultato Importante della Corte di Appello di Napoli

Facebook WhatsAppTwitter La recentissima assoluzione di, psichiatra di comprovata esperienza e già direttore dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, rappresenta un fondamentale capitolo in un caso che ha segnato oltre quindici anni di battaglie legali. La quinta sezionedidiha deciso per un’assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di, accusato di favoreggiamento personale nei confronti di un presunto affiliato di un clan camorristico operante a Torre Annunziata, località in provincia di. La decisione non solo mette fine a una vicenda giuridica complessa, ma ridona dignità a un professionista che si è visto ingiustamente coinvolto in una tela di accuse senza fondamento.Il contesto del processoLa questione è emersa inizialmente quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva dichiarato il reato di favoreggiamento prescritto senza, però, stabilire l’innocenza del