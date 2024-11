Anteprima24.it - ANCI, nel Consiglio nazionale anche l’ex presidente della Provincia di Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAntonio Di Maria, giàdi, amministratore del Comune di Santa Croce del Sannio e dirigentele di Noi di Centro, è stato eletto aldiell’Associazionecomuni italiani. “In bocca al lupo ad Antonio Di Maria – spiega il sindaco Clemente Mastella – per questo prestigioso incarico. L’Associazionedei Comuni Italiani, con il suo secolo di attività e i quasi ottomila comuni associati, è una istituzione con un radicamento unico nel tessuto sociale italiano. Sono sicuro che Antonio, grazie ad una proficua esperienza amministrativa, saprà abitare al meglio un organo importante, come il”. Oltre aldi, a rappresentare il Sannio in seno alil sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo, nominato in quota Fratelli d’Italia.