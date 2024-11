Donnapop.it - Amici, è guerra tra i professori: il clima dietro le quinte si fa incandescente, ecco cosa è successo

A quanto pare, ididi Maria De Filippi non si sopporterebbero:lela situazione sarebbe ingestibile, ma?Tutto è cominciato quando Alessandra Celentano ha chiesto che si modificasse il regolamento della trasmissione; dopo quell’esternazione, nello studio didi Maria De Filippi si è scatenata una grosse lite.La professoressa e coreografa ha proposto di eliminare gli alunni che arrivano ultimi in classifica per tre volte consecutive e la Produzione le ha spiegato che la richiesta sarebbe stata accolta solamente se tutti i docenti fossero stati d’accordo.Dunque, se tutti i, all’unisono, avessero accettato la proposta della Celentano, il regolamento disarebbe cambiato, altrimenti no: a supportale Alessandra, però, era solo Rudy Zerbi.