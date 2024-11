Digital-news.it - World Television Day 2024, Rai e Mediaset celebrano il 21 Novembre la giornata della televisione

In occasioneMondialee (Day), ricordiamo che nel 1927 Philo Taylor Farnsworth, ventunenne statunitense, inventò il primo televisore elettronico al mondo. Questo metodo innovativo rispetto al sistema televisivo meccanico catturava immagini in movimento senza utilizzare un supporto fisico (come la pellicola), ma tramite un fascio di elettroni. In un momento di humor, durante il test definitivo, Farnsworth trasmise su uno schermo l'immagine del simbolo del dollaro in risposta alla provocatoria domanda di un amico e collega: "Quando vedremo dei dollari da questa cosa?".Il 21 e 221996, le Nazioni Unite tennero il primo Forum televisivo mondiale per discuterecrescente importanzae in un mondo in rapido cambiamento. Durante questo evento, venne riconosciuto il ruolo socialee, capace di attirare l'attenzione su conflitti, aumentare la consapevolezza delle minacce alla pace e alla sicurezza, nonché focalizzare l'attenzione su questioni sociali, economiche, globali e locali.