Wicked, tutto sul magico musical con Ariana Grande

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Oggi arriva in sala uno dei film più attesi dell’anno: il’ cone Cynthia Erivo nei ruoli delle protagoniste e un cast di stelle. A dirigerlo Jon M. Chu, regista acclamato per ‘Crazy & Rich’, che ha scelto di restare molto fedele alda cui è tratto il lungometraggio, mantenendo tutti i pezzii. Basato sul bestseller di Gregory Maguire, ilteatrale è prodotto da Universal Stage Productions, Marc Platt, l’Araca Group, Jon B. Platt e David Stone. E’ arrivato a Broadway nel 2003 e da allora è ancora in produzione (al momento è il 5ºche più a lungo è stato rappresentato a Broadway e il 28º più a lungo rappresentato nella storia del teatro). Nel 2004 fu candidato a ben 11 Tony Awards, i più prestigiosi premi del teatro, vincendone tre.