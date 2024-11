Lapresse.it - Violenza donne, Valditara: “Lavorare insieme contro comportamenti aggressivi”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellaleche si celebrerà il prossimo 25 novembre, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, ha inviato una lettera agli studenti italiani. “Occorretutti, istituzioni, famiglie, insegnanti, ragazzi e ragazze, con determinazione per sconfiggere i modelli comportamentalie violenti”, scrive il titolare di viale Trastevere che poi aggiunge: “Per sconfiggere pregiudizi che condizionano pensieri ed azioni; per sconfiggere lainsensata del singolo e quell’attitudine che ‘accetta’ e normalizza la prevaricazione; per promuovere l’importanza di costruire legami sani e riconoscere il valore supremo della vita”.Le scuole promuovano riflessione su relazioni paritarieSecondo il ministro “è importante che le scuole, regolarmente e non soltanto in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, dedichino momenti di riflessione e confronto volti a favorire una maggiore consapevolezza sui diritti inviolabili delle, sulla capacità di costruire relazioni basate sui principi di parità e rispetto, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze”È per questo motivo che, ricorda, sono state inserite “nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che costituisce la base su cui ‘costruire’ i valori del vivere civile, proprio l’educazione al rispetto verso ogni essere umano, realizzando cosi pienamente lo spirito della nostra Costituzione.