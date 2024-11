Lanazione.it - Vespa velutina, il piano per combattere l’invasione in Toscana

Firenze, 21 novembre 2024 – Calabroni a zampe gialle, detti anche vespe velutine, una delle più dannose specie aliene invasive, in grado di danneggiare notevolmente in particolare le api mellifere e i loro alveari. E unil settore apiario è forte di oltre 138.456 alveari e oltre 15.000 apiari gestiti da circa 7.000 apicoltori. Sono dunque pronte nuove risorse messe a disposizione dalla Regione per ulteriori interventi contro questi insetti dannosi originari del Sud-Est asiatico. La giunta, su proposta dell'assessora all'agricoltura e vicepresidente, Stefania Saccardi, ha approvato una delibera per attività di monitoraggio e neutralizzazione dei nidi dei calabroni. "E' la prosecuzione anche nell'annualità 2025 - spiega Saccardi - del nostroper eradicare le specie aliene invasive, nell'interesse dei produttori e delle produzioni agricole.