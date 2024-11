Quotidiano.net - Un bombardiere tedesco Junkers Ju88 spunta dai fondali di Capo Passero

Siracusa, 21 novembre 2024 - Eccezionale scoperta neidi, in provincia di Siracusa, di unmultiruolo bimotoredella Seconda Guerra Mondiale. Ne dà notizia Regione Siciliana. Il velivolo è stato individuato a 51 metri di profondità, il relitto mostra ancora distintamente i resti delle due ali lunghe circa 14 metri, prive in gran parte del rivestimento metallico. Visibili alcuni serbatoi, tubazioni appartenenti ai sistemi elettrici e idraulici, insieme a componenti strutturali dei motori e dei carrelli. Le indagini eseguite dal team delMurro Diving di Siracusa hanno permesso identificare con precisione il velivoloappartenente al KG 54, cioè Kampfgeschwader 54, ossia il gruppo da bombardamento 54. Il velivolo, uno dei cavalli da battaglia della Luftwaffe, era decollato il 2 marzo 1943 da Catania con la missione di per bombardare il porto di Tripoli, in Libia.