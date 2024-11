Secoloditalia.it - Ue, Fitto confermato vicepresidente esecutivo. Meloni: “Vittoria di tutti gli italiani”. Sconfitti i gufi

Ok alle nomine die Ribeira. I veti incrociati che hanno finora bloccato il via libera alle nomine dei componenti della von der Leyen bis sono stati superati, con fatica, in tarda serata, a Bruxelles. I vicepresidenti sono “confermati”, riferisco fonti parlamentari. Sono stati approvati i vicepresidenti Kaja Kallas (il gradimento del Parlamento era una formalità, in questo caso, perché è stata indicata direttamente dal Consiglio Europeo); Stéphane Séjourné, Roxana Minzatu e Henna Virkkunen. Lo stallo su Teresa Ribera e Raffaele, oggetto di continui veti incrociati tra Ppe da un lato e S&D dall’altro, sarebbe stato sbloccato in virtù dell’approvazione a latere di diverse mozioni di minoranza su Ribera.L’attesa fumata bianca è arrivata dopo ore di stallo e tensioni. Le commissioni competenti del Parlamento europeo hanno dato il via libera nelle valutazioni delle audizioni dei vicepresidenti Teresa Ribera e, dopo pochi istanti, Raffaele