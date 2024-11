Ilgiorno.it - Trapiantati 7 organi nuovi in 24 ore: perché quella del Niguarda è stata una impresa straordinaria

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – In un singolo giorno diverse equipe di chirurghi hanno trapiantato in successione 3 cuori, 3 fegati e 1 rene su 7 diversi pazienti. Ildi Milano è stato al centro di una vera e propria 'staffetta per la vita'. Le sale operatorie hanno lavorato non-stop per oltre 24 ore consecutive, e gli specialisti della Cardiochirurgia e della Chirurgia Generale e dei Trapianti si sono avvicendati in una vera e propria maratona. Una situazione che segna un primato a livello italiano e che confermacome centro di riferimento internazionale per l’attività trapiantologica. Il 19 novembre: la giornata record delLa giornata record è iniziata alle 6.35 del 19 novembre, quando è partito il primo trapianto di fegato, e si è conclusa nella mattinata successiva, quando è terminato il trapianto di rene.