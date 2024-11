.com - Tor Vergata, 2 arresti e 6 denunce per allacci abusivi alla rete elettrica

Duee sei, questo il bilancio delle operazioni di controllo a tappeto a Tor, dove i Carabinieri della Compagnia di Frascati, coadiuvati dai colleghi del Nas e dal personale di Acea, Areti e Italgas, hanno portatoluce numerose irregolarità. Gli interventi rientrano nell’ambito di un’azione mirata contro la microcriminalità, promossa dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini attraverso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.Controlli a Tor: scopertiDurante i controlli in alcune abitazioni di via di Tenuta di Torrenova, due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 59, sono state arrestate per aver ripetutamente effettuato. Altre sei persone sono state denunciateProcura della Repubblica con l’accusa di furto aggravato di energia, dopo essere state scoperte con collegamenti irregolari simili.