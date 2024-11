Isaechia.it - Temptation Island, Millie Moi lancia una frecciatina social al suo ex Michele Varriale: la reazione di lui

Leggi su Isaechia.it

Nonostante i rumor di qualche settimana fa in merito a un ritorno di fiamma fraMoi e, unadella giovane 25enne fa intuire che in realtà i rapporti con l’uomo si siano definitivamente chiusi e anche non in modo del tutto pacifico.I due si erano lasciati durante il falò di confronto finale nell’ultima edizione di, terminata circa un mese fa.non erano riusciti ad appianare quelle divergenze, in particolare caratteriali, che li aveva portati a mettersi in gioco nel reality delle tentazioni di Canale, sebbene fra i due la fiammella dell’amore era ancora accesa.Nelle scorse ore, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la lashmaker si è lasciata andare a una battutina sul suo ex. Nel ringraziare – fra il serio e il faceto – le sue fan per le foto che le inviato in direct suhato una sonoraall’uomo:Grazie ragazze per tutte le foto e video che mi mandate sul mio ex.