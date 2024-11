Teatro | con Laurito e Gragnaniello si apre la stagione 2024 2025 dell’Umberto di Nola

Leggi su Ildenaro.it

È affidata a Marisaed Enzol’inaugurazione delladelUmberto difresco di restauro della facciata, che vedrà avvicendarsi in scena otto appuntamenti da novembre fino a maggio.Una programmazione ancora più ricca e variegata ed un’attenta selezione di spettacoli a cura delPubblico Campano, hanno sortito un crescente aumento degli abbonati rispetto alla passata, che prosegue in questi ultimi giorni di campagna abbonamento. Un incontro di generi e stili che vedrà protagonisti, Marisaed Enzo, Vincenzo De Lucia, Serena Autieri, Biagio Izzo, Peppe Servillo e Solis String Quartet, Paolo Caiazzo, Giovanni Esposito e Nunzia Schiano, Massimiliano Gallo.Marisaed Enzodaranno il via allateatrale, venerdì 22 novembre, con Vasame, l’amore è rivoluzionario di Marisa, per la regia di Massimo Venturiello.