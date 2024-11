Schlein | violenza generenessun dialogo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.15 Nella sede nazionale Pd al Nazareno, la segretariaparla didi genere:"Per noi una questione fondamentale, bisogna fare di più". "Fenomeno strutturale,discende da una cultura patriarcale.Nessuna scusa.Non è mai colpa delle vittime,sempre degli aggressori". In quest'anno, risposte insufficienti. "Abbiamo votato misure che rafforzano la repressione. Ma dobbiamo fare di più sulla prevenzione".Poi:"Abbiamo provato a lavorare incon la maggioranza, ma stavolta non è stato possibile. Speriamo in convergenza in Parlamento".