Rapina un uomo in via dell' Arcoveggio a Bologna aggredito per 2mila euro | 39enne in carcere

, 21 novembre 2024 - A inizio settembre haunin viaper rubargli una borsa con dentro i soldi che erano appena stati ritirati in posta. Iltore, un trentanovenne italiano, con precedenti, è stato però identificato dalla polizia che l'altro giorno ha eseguito nei suoi confronti la misura cautelare in. Lo scorso 2 settembre, il trentanovenne, intorno alle 8.30 in via, ha avvicinato la vittima che era appena uscita dall'ufficio postale con alcuni libretti postali e 2.400in contanti. Iltore ha spintonato l'anziano facendolo cadere a terra per poi rubargli la borsa con dentro i soldi. Gli agenti, arrivati sul posto, si sono messi sulle tracce del malvivente, visionando le telecamere di sorveglianza e scoprendo che iltore, travisato con un cappello da baseball e una giacca di jeans con il bavero rialzato, era fuggito di corsa su viain direzione periferia.