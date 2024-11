Ilgiorno.it - Rapina da film finisce nel sangue: assalta la banca con due pistole. Inseguito sulla super 36, fa fuoco e viene ferito

Bellano (Lecco) – L’inseguimento, gli spari, la fuga instrada senza vie d’uscita, un bandito cheunaarmato di due. Poi scappa, da solo, mentre guida a forte velocità un furgone rubato e spara alle pattuglie che spuntano da ogni lato. Finendo in un letto di ospedale con due proiettili in corpo, a una gamba e a un braccio. Una trama degna degli assalti armati degli anni Settanta, catapultata in un presente che ieri non ha lasciato scampo a Michelangelo Barbara, 48 anni, ora piantonato all’ospedale di Lecco con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa di raccogliere elementi che lo mettano in relazione con la tentatadi questa mattina alla filiale Crédit Agricole all’interno del centro commerciale di Castione Andevenno, in Valtellina.