Ilfattoquotidiano.it - Quando le donne hanno paura (di essere violentate): il rapporto Istat sulla percezione della sicurezza nelle città

Si hadistuprati ma non uccisi, si ha fiduciaforze dell’ordine ma si hadi uscire la sera, soprattutto in Campania e in Lombardia: questi alcuni dei risultati emersi nel reportnegli anni 2022-23, pubblicato ieri.A livello territoriale il senso di inpercepito camminando da soli al buio è più avvertito tra i cittadini che risiedono nei comuni centro dell’area metropolitana (18,6%) eperiferie dei grandi centri urbani (13,9%). Una sensazione di maggiore insi rileva nel Nord-ovest (14,3%) e nel Sud (12,8%). Al contrario, i livelli più alti disono registrati in Valle d’Aosta,province autonome di Bolzano e di Trento, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna; per il Mezzogiorno, la regione più sicura sembrala Basilicata.