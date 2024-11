.com - Nuova tranvia Verano-Tiburtina, in gara 4 gruppi di imprese

Quattrodicompeteranno per realizzare la, un’infrastruttura strategica per il miglioramento della mobilità urbana nella capitale. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di circa 1,5 km che collegherà Piazzale delalla Stazione, uno dei principali snodi di trasporto pubblico di Roma. Con un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro, il piano include la costruzione di binari, rete elettrica e la riqualificazione della corsia riservata su via. Si attende ora il parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per procedere con la selezione definitiva.Dettagli del progetto dellaIl tracciato dellasi sviluppa lungo 1,5 km di lunghezza, utilizzando in gran parte la corsia preferenziale esistente di via