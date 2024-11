Dailymilan.it - Niente stadio, ma nuovi palazzi a La Maura: il progetto di edilizia sostenibile a Milano tra incertezze e opportunità

Leggi su Dailymilan.it

Nessunoall’orizzonte, ma confermato ilpera La: l’diSembra esserci in atto un nuovo tentativo, dopo quelli non andati in porto quello provato dal Milan per la costruzione di un nuovo. La costruzione doveva avvenire all’interno dell’Ippodromo La, l’unica grande area milanese rimasta a disposizione.La stessa società che a marzo 2023 aveva venduto al Milan una parte del pacchetto per il, pare abbia firmato un preliminare per la vendita dei terreni con Snaitech, proprietaria dei 750 mila metri quadrati dell’area. Il piano di F3A prevede un piano di rigenerazione e riconversione in cui sorgeranno anche.Non ci sarà un nuovomaa La Mura: il tutto suldisu, maa La: ilditraLEGGI ANCHE Milan, Rafael Leao non segna a San Siro da.