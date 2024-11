Ilgiorno.it - Monza città a pagamento, automobilisti esasperati dai parcheggi a pagamento: costano sempre di più

– La questioneè uno dei maggiori problemi di. Lo sa bene chi arriva da fuori permotivi di lavoro, ma anche gli stessi monzesi costretti a spostarsi in auto dalle periferie al centro. Il tema non è tanto l’impossibilità di trovare un posto auto, quanto più il fatto che in centro e in alcune vie adiacenti questi siano quasi tutti a, costringendo a esborsi non trascurabili. Una tassa quotidiana. In tuttoconta 3.060gestiti daMobilità (e quindi dal Comune), considerando sia quelli su strada sia quelli in struttura. Sono 700 nell’area del Centro e 510 nell’anello appena fuori dal Centro, e cioè in viale Regina Margherita e una parte di via Petrarca (tra Centro e Villa Reale), in via Volta e in via Prina (nel quartiere San Biagio), su un lato di via Pellettier a Triante (di fronte alle scuole) e nella zona della stazione (Corso Milano, viale Umberto I, e l’area tra via Guarenti, via Castelfidardo e via Ghilini).