Lapresse.it - Medioriente, Corte Aia emette mandati d’arresto per Netanyahu e Gallant

Lapenale internazionale (Cpi) dell’Aia ha annunciato oggi di aver emessodi arresto internazionali nei confronti del primo ministro israeliano Benjamine dell’ex ministro della Difesa israeliano Yoav, accusandoli di crimini di guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Emessianche per funzionari Hamas Lapenale internazionale ha emessoanche per funzionari di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre che hanno scatenato l’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza.