La banana ‘attaccata al muro’ di Cattelan venduta all’asta per 62 milioni di dollari | l’opera ‘Comedian’ va al miliardario Justin Sun Ora la mangerò

Ilfattoquotidiano.it - La banana ‘attaccata al muro’ di Cattelan venduta all’asta per 6,2 milioni di dollari: l’opera ‘Comedian’ va al miliardario Justin Sun. “Ora la mangerò”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

6,2di. Questa è la cifra con cui è stata, da Sotheby’s,più famosa di Maurizio, intitolata Comedian, unaincollata al muro con un pezzo di nastro adesivo grigio. Se l’è assicurata il collezionista e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, ilcineseSun. La base d’asta, che era stata fissata a 1,5di, è stata ampiamente superata e quella diè ufficialmente diventata lapiù costosa al mondo.“Sono entusiasta di annunciare che ho acquisito con successoiconica di Maurizio. Non si tratta di una semplice opera d’are, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute – ha dichiarato Sun in un comunicato -. Credo che quest’opera ispirerà ulteriori riflessioni e discussioni in futuro e diventerà parte della storia.