Identificato il picchiatore del capotreno

Qualcuno dei passeggeri che, l’altro pomeriggio, si trovavano sul regionale Porretta-Pianoro avrebbe riconosciuto il ragazzino che, ‘infastidito’ dalla richiesta deldi mostrare il biglietto, lo ha preso a pugni sul viso, facendo saltare all’uomo due denti e provocandogli varie escoriazioni. Un paio di settimane di prognosi per il dipendente Trenitalia-Tper, che adesso è a casa, a riprendersi dopo la brutta avventura: l’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri, che dopo aver acquisito i video della sorveglianza del convoglio e anche della stazione di Vergato, hanno un’idea concreta della possibile identità dell’aggressore. Che, tuttavia, non è stato ancora formalmente denunciato. Sulla brutta vicenda, che sicuramente non rappresenta un caso isolato, è intervenuto anche il sindacato di polizia Siulp, con il segretario Amedeo Landino, tra l’altro ispettore proprio in servizio alla Polfer, che ha espresso "la più sincera e vicina solidarietà all’ennesimovittima di una vile e spietata aggressione durante il suo lavoro.