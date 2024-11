Ilnapolista.it - Guardiola rinnova col City: «Le quattro sconfitte sono state la ragione per cui ho sentito di non poter andare via»

Pepper due anni col Manchesterquasi a sorpresa, quindi fino al 20 giugno del 2027. L’annuncio è stato dato dal club campione d’Inghilterra.Sebbene alcuni dicano che nel nuovo accordo non ci sarebbe una clausola che permetterebbe al tecnico di liberarsi nel caso ilfosse retrocesso a tavolino per i casi di infrazioni al fair play finanziario della Premier per i quali è sotto inchiesta, il Guardian fa sapere che il nuovo contratto non prevede alcuna clausola rescissione.The journey continues pic.twitter.com/8aluupvQw9— Manchester(@Man) November 21, 2024Dopo l’annuncio Pep ha rilasciato alcune dichiarazioni:«Perché restare? Beh, sentivo che non potevo andarmene ora. È semplice. Non chiedetemi il perché. Forse lelaper cui hodi nonvia.