Oasport.it - Global Champions League 2024: Rome Gladiator e Mexico Amigos eliminati. Italiani fuori dal gran finale a squadre

Il brillante primo round di ieri, nel corso dei playoff della, non è stato ripetuto oggi e così tutte leconal loro interno, coinvolte nelle semifinali della rassegna equestre più prestigiosa al mondo, sono state eliminate.Nulla da fare campo di gara di Riad (Arabia Saudita) né per is di Lorenzo De Luca, ottavi (220.51 con 12 penalità) con l’azzurro che non è stato nemmeno schierato oggi (con l’intento di risparmiarsi per domani), né per idi Emanuele Gaudiano, Francesco Turturiello e Giacomo Casadei, che hanno chiuso complessivamente a 11esimi con il tempo di 219.61 appesantito da 20 penalità.A qualificarsi per la finalissima di sabato sono state queste 6 formazioni: Shanghai Swans, Riesenbeck International, Stockholm Hearts, Prague Lions, Scandinavia Vikings e Cannes Stars.