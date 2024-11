Gaeta.it - Festività natalizie al IV Municipio: progetti per famiglie e bambini nel cuore di Roma

L'approccio del IVdiin questo periodo festivo si distingue per iniziative ideate specificamente per garantire momenti di gioia e crescita ai più piccoli e supporto concreto alle. Grazie all'introduzione di un campus natalizio e di un evento dedicato, ilcerca di affrontare le sfide che i genitori e isi trovano ad affrontare durante le vacanze scolastiche.Campus di Natale: un'opportunità per i più giovaniCon l'arrivo del Natale, la gestione del tempo libero per idiventa una questione importante per moltedel IV. Per rispondere a questa necessità, la giunta municipale ha creato il "Campus di Natale", un'iniziativa che offre un programma completo di attività ricreative e formative. Questo progetto è rivolto aiche frequentano le scuole dell'infanzia e primarie e si tiene nei giorni di chiusura delle scuole.