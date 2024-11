Eurolega Virtus Bologna-Fenerbahce 82-86 Banchi | Confermato che possiamo competere con tutti

Leggi su Sportface.it

Coach Lucaha parlato in conferenza stampa dopo82-86, match dell’undicesima giornata della regular season di2024/2025. Contro una delle corazzate del basket europeo le V nere lottano e sfiorano l’impresa, subendo la rimonta negli ultimi cinque minuti di partita. “Il nostro record non positivo ci porta più pressione e lo capisco, purtroppo ancora non siamo riusciti a portare al termine il lavoro ma abbiamo dimostrato di potercon– spiega– I ragazzi avrebbero meritato un esito diverso, nei finali di gara forse la nostra difficoltà in classifica ci limita. Purtroppo ci sono piccole cose come liberi sbagliati o falli tecnici che poi sono decisive.”LA CRONACA DEL MATCHIl coach dellainsiste sulla necessità di far girare queste partite e quindi anche la stagione europea: “Con il Panathinaikos abbiamo avuto il tiro del pareggio, oggi quello della vittoria.