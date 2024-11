Anteprima24.it - Ennesimo suicidio nel carcere di Poggioreale

Tempo di lettura: 2 minuti“In piena campagna mediatica che ci vorrebbe far passare per “torturatori” di detenuti, dopo i fatti di Trapani che non va dimenticato sono tuttora in corso di indagini, non rinunciamo certamente ad esprimere tutta la nostra rabbia per l’82esimoavvenuto adi un giovane detenuto di soli 28 anni. Salgono a 222 dall’inizio dell’anno i morti negli istituti penitenziari, di cui 131 per “altre cause” con decine e decine di casi in corso di accertamento, un numero record mai raggiunto prima”. È il commento del segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo per il quale la diffusa casistica dimostra che l’età media dei suicidi si abbassa notevolmente sino a toccare in media i 40 anni e coinvolge persone più fragili e come tali da attenzionare. Ma senza psicologi, psichiatri, medici e con poco personale penitenziario che per altro non ha alcuna preparazione specifica non è possibile fare alcuna prevenzione.