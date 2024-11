Quotidiano.net - Eduscopio 2024, le migliori scuole d’Italia: trova quelle della tua città

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 novembre– Ci ha forse visto lungo, perlomeno su Milano, chi ha proposto l’emendamento alla legge di Bilancio per spingere sull’iscrizione aparitarie convenzionate. Nel capoluogo meneghino è un istituto paritario il miglior liceo classico. Si tratta del Sacro Cuore, che scalza il Berchet al primo posto tra i licei classici meneghini secondo i datipiattaforma digitale gratuita.itFondazione Agnelli. I dati fruibili attraverso una piattaforma interattiva riguardano lesecondarie di secondo grado e aiutano studenti e famiglie a capire quali istituti meglio preparino agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma,per, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Il titolo di miglior liceo scientifico del capoluogo meneghino per preparazione universitaria spetta nuovamente all’Alessandro Volta, mentre a Roma si registra una doppia conferma con il Visconti che si conferma il primo liceo classico e il Righi al primo posto tra gli scientifici.