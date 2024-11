Anteprima24.it - De Luca: “Alleanze per le Regionali? Non mi interessa la politica politicante”

Tempo di lettura: 2 minuti“Lante non mi, non mi fate più queste domande sugli accordi”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, a margine della visita al cantiere dell’Ospedale Incurabili a Napoli, rispondendo alla domanda sull’ipotesi di alleanza larga di centrosinistra anche alle elezioni del prossimo anno in Campania. “Parlatemi dei cantieri – ha detto ai giornalisti – e degli investimenti che fa la Regione Campania, poi le forze politiche decideranno. Stiano sereni tutti quanti, diciamola così”. Poi sull’elezione di Manfredi: “A Manfredi faccio auguri di buon lavoro in settimane complicate. C’è la legge di bilancio e quindi mi aspetto che anche l’Anci faccia una battaglia a fondo contro i tagli già ipotizzati per i Comuni, per le autonomie, per il trasporto pubblico locale che avrà una ricaduta inevitabile sul servizio ai pendolari e per quanto riguarda la gestione degli asili nido”.