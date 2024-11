Amica.it - Con poche accortezze, questa classica accoppiata della stagione autunnale diventa sofisticata e di tendenza

Quella che mette insieme maxi pull e leggings è un’idea outfit molto amata che, negli ultimi tempi, era stata messa un po’ in disparte. Ma lo street style delle ultime sfilate di Parigi ci ha dato la dimostrazione che vale la pena riportarlo in auge visto che si tratta di una combinazione pratica, comoda, bella e facilissima da replicare. Il rischio da evitare, però, è quello di apparire vestite in maniera troppo casual e rilassata, un po’ come quando si sta a casa. Per evitare errori e colpire nel segno basta seguire qualche piccolo consiglio in grado di aggiungere un’allure ancora piùe chic. E il look che prendiamo in considerazione oggi è l’esempio perfetto di tutto ciò che può cambiare le sorti di un outfit trasformandolo da anonimo a ricco di stile.