Calendario Grand Prix Cina 2024 pattinaggio artistico | programma orari e diretta tv

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per la Cup of, sesto appuntamento dell’ISU/2025 didi scena a Chongqing da venerdì 22 a domenica 24 novembre: ecco, di seguito, ilcompleto dell’evento. Ultima tappa prima delleFinals di che vedrà l’Italia impegnata in tre delle quattro specialità. Fari puntati soprattutto sulla danza con la coppia azzurra composta da Charléne Guignard e Marco Fabbri che proverà ad imporsi sulla concorrenza per riscattare l’amaro secondo posto delde France e qualificarsi per le finali di Grenoble (5-8 dicembre). Puntano al podio (che significherebbe qualificazione alle Finals) anche Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie d’, mentre tra gli uomini ci saranno gli azzurri Nikolaj Memola e Matteo Rizzo.STREAMING E TV – Le gare della Cup of Chinasono visibili instreaming integrale per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, mentre sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 (visibili anche per gli abbonati Sky, Now e Dazn) verranno trasmesse alcune gare ined altre in differita.