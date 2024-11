Ilnapolista.it - Biasin: «All’Inter piaceva Buongiorno, ma il problema erano i soldi che voleva Cairo»

Leggi su Ilnapolista.it

Il giornalista di Libero Fabrizioha commentato a TeleLombardia l’acquisto del Napoli di Alessandro. Anche l’Inter era quest’estate sul difensore ex Torino.: «, ma ilche»Le dichiarazioni di:«Sul fatto che Ricci piaccianon ho alcun dubbio. C’è un gigantesco ‘ma’: iche vuole. È lo stesso che è successo conl’anno scorso; poteva interessare, ma va al Napoli a 40 milioni».L’ex Torino un talento vecchia scuola, Spalletti sbagliò a non farlo giocare agli Europei (Libero)Com’è scoprire di avere un grande, grandissimo difensore che di nome fa Alessandro e di cognome, dopo aver riscoperto la grandezza di tutto il resto? Dentro tutta questa innovazione emergono figure vecchia scuola come, che dopo aver domato Lautaro e Thuram in Inter-Napoli ha dominato il compagno di club Lukaku con una prestazione da signore della difesa.