Benessere a 360 negli hotel del gruppo Belvita Leading Wellnesshotel Südtirol

Tra i suggestivi paesaggi dell’Alto Adige, glidelWellnessoffrono un rifugio esclusivo per chi cerca un’esperienza di relax e rigenerazione. Immergersi in atmosfere incantevoli circondati da montagne, diventa un’esperienza unica grazie a trattamenti specializzati e attività fisiche pensate per ilinteriore ed esteriore. Con piscine riscaldate, saune panoramiche e percorsi olistici, ogni struttura è un angolo di lusso e comfort, dove il corpo e la mente possono ritrovare il loro equilibrio.Wellnessrappresenta l’eccellenza delin Alto Adige, con 30nei quali provare esperienze uniche e trattamenti esclusivi per corpo e mente, sia nelle tradizionali spa che nelle più moderne Medical Spa. Ecco le sei destinazioni specializzate in una vasta gamma di servizi pensati per garantire uncompleto, nel meraviglioso contesto paesaggistico naturale dell’Alto Adige.