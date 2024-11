Thesocialpost.it - Belluno, tragedia nei boschi: 65enne muore schiacciato da un albero

Un uomo di 65 anni ha perso la vita oggi pomeriggio neidi Borgo Valbelluna, in provincia di. Stava tagliando una pianta quando questa, per motivi ancora da chiarire, gli è caduta addosso.Leggi anche: Roma, cortei studenteschi e scontri alla Sapienza: ferito un vigilante (VIDEO)L’uomo è riuscito a chiamare la sorella al telefono e a raccontarle l’accaduto. Poco dopo sono arrivati sul posto alcuni conoscenti, che hanno tentato di liberarlo tagliando il tronco in segmenti. Nel frattempo, i soccorsi erano già in viaggio.L’elisoccorso e la morteUn elicottero del personale medico è atterrato rapidamente, e i sanitari hanno provato a rianimarlo. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare.Sul posto è intervenuta anche una squadra del Soccorso Alpino di. La dinamica dell’incidente resta al vaglio per capire cosa abbia causato il tragico schiacciamento.