Biccy.it - Basciano smentisce la notizia sul suo arresto, intervengono gli amici

Leggi su Biccy.it

In queste ore sui social si è diffusa unamolto particolare su Alessandro, il sito Dillinger News ha scritto che l’ex gieffino sarebbe stato arrestato dalla polizia di Moscova a Milano, ma si tratta di una fake news. A smentire quanto riportato dal portale sono stati prima glidell’uomo e poi lui stesso con una serie di storie.Amedeo Venza ha scritto: “Comunque acclarato che si tratta di una grande cavolata. Volevo però farvi riflettere su una cosa. Ma se fosse accaduto davvero, sapete che c’è un ragazzino che probabilmente adesso legge le notizie su internet? Ma un po’ di umanità quando la tirate fuori? E adesso vi chiedo per favore di non dirmi e non chiedermi nulla“. Lo stesso Alessandro ha scritto due storie: “Quante cavolate, basta”. “La gente gioca su argomenti così seri, questa è follia“.