Ilfattoquotidiano.it - Baalbek, Israele danneggia il centro visitatori costruito dall’Italia nel sito Unesco: “In pochi anni investiti in Libano 15 milioni”. Ora sono a rischio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

e Tiro su tutti, ma non solo. Alcuni dei siti archeologici più importanti dele dell’intero bacino del Mediterraneostati colpiti dai raid aerei dell’esercito israeliano. Una situazione delicata al punto che l’ha messo 34 complessi culturali sotto “protezione rafforzata temporanea”. In quei siti l’Italia ha investito almeno 15di euro solo negli ultimie alcune delle opere finanziate da Romagià statete. L’Italia “ha espresso grande preoccupazione per gli attacchi che hanno colpito le aree vicine alarcheologico di Baalbeck (grafia francese, ndr)”, ha reso noto l’8 novembre l’Ambasciata italiana a Beirut, secondo cui i raid israeliani delle ultime settimane “hanno tra l’altroto ildel, concepito nell’ambito del progetto di restauro e riqualificazione realizzato con fondi italiani“.