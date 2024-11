Ilgiorno.it - Attacco al monumento. I vandali contro Papa Ratti

In passato si erano registrati episodi di sporcizia nelle vasche delle fontanelle, episodi di degrado soprattutto durante le feste di Carnevale, mai però si era arrivati a deturpare in maniera pesante e anche volgare ildedicato a Pio XI nella piazza principale di Desio. Qualche giorno fa è successo, con ignoti che hanno imbrattato la statua con scritte e disegni osceni con delle bombolette spray. Appena ricevuta la segnalazione, il vicesindaco Andrea Villa ha fatto un sopralluogo e ha fatto rimbombare il suo sdegno: "È una azione da condannare, è stato colpito uno dei simboli della città, ilal più illustre dei desiani". Un gesto che non si vuole lasciare passare: "Abbiamo immediatamente mobilitato la polizia locale, che sta visionando le telecamere della zona nel tentativo di risalire ai responsabili - prosegue Villa -.