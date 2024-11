Lopinionista.it - Arriva al Museo Egizio di Torino il progetto “Anche le statue parlano…”

Il progetto nasce dall'idea che i Musei non vadano solo visti, ma ascoltati. Appuntamento mercoledì 27 novembre con gli attori Caterina Bernardi e Alessandro Maione e il cantautore Edoardo De Angelis che, grazie alle suggestioni della musica e dei testi scritti per l'occasione, guideranno il pubblico alla scoperta delle affascinanti storie che la Galleria della Scrittura, il nuovo gioiello espositivo da poco inaugurato negli spazi del Museo Egizio di Torino, conserva. Il progetto di visite teatralizzate "Anche le statue parlano" nasce con l'intento di collegare passato e presente, archeologia e storia contemporanea. Si tratta di un vero e proprio viaggio all'indietro nel tempo, di tipo espressivo e artistico, un progetto innovativo di valorizzazione culturale accessibile a tutti, ideato per far conoscere e apprezzare le storie e le leggende relative alle opere conservate presso le realtà museali coinvolte nell'iniziativa.