Arezzo si illumina di rosso per dire no alla violenza sulle donne

Fino al 25 novembre, la facciata del Palazzo della Provincia disaràta di, un simbolo forte e universale per ricordare le innumerevolivittime diin tutto il mondo, spesso da parte di coloro che dovrebbero amarle e proteggerle: padri, mariti, compagni. Il, da sempre colore dell’amore e della passione, diventa così emblema del dolore e della lotta contro ladi genere.“La Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro lerappresenta un’importante occasione per riflettere e promuovere un cambiamento culturale,” ha dichiarato il Presidente della Provincia di, Alessandro Polcri, sottolineando la necessità di azioni concrete per prevenire e combattere la, impedendo che diventi una tragica normalità.L’iniziativa, organizzata con il supporto della Consigliera di Parità, punta a sensibilizzare la comunità e a stimolare un impegno collettivo per una società più giusta e rispettosa.