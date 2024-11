Tarantinitime.it - A Taranto 400 posti auto gratuiti per tutte le festività natalizie e l’inizio dei saldi

Tarantini Time QuotidianoIl Comune die Kyma Mobilità insieme per favorire anche quest’anno la frequentazione del Borgo e lo shopping durante tutto il periodo natalizio e quello deldeiinvernali.Sono iniziative che, andando ad alleviare l’annoso problema della carenza di parcheggi, rappresentano un tangibile segnale di attenzione verso i commercianti del Borgo; inoltre, decongestionando il traffico particolarmente caotico in questo periodo, contribuiscono a ridurre l’inquinamento dell’aria nel centro cittadino.Grazie alla disponibilità della Marina Militare, tutti i cittadini potranno parcheggiare l’gratuitamente usufruendo, dalle ore 17.00 fino a Mezzanotte, degli oltre 400disponibili nella Caserma Mezzacapo e nella Stazione Torpediniere.Quest’anno, in particolare, tale possibilità inizierà con largo anticipo rispetto agli anni passati, già da venerdì 22 novembre, la celebrazione di Santa Cecilia con cui tradizionalmente ainiziano le