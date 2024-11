Zonawrestling.net - VIDEO: NXT in 5 minuti 19.11.2024

Ecco gli highlights della puntata di NXT del 19 novembre: tre importanti match di qualificazione per l’Iron Survivor Challenge hanno definito nuovi partecipanti per il prossimo Premium Live Event Deadline. La divisione tag team è in subbuglio con ben sette team che puntano alle cinture dei Fraxiom, mentre il main event tra Ridge Holland e André Chase ha messo in palio il futuro stesso della Chase University. Da segnalare anche Tony D’Angelo che ha guadagnato un’opportunità titolata contro Shawn Spears per la prossima settimana.