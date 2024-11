Zonawrestling.net - Un solo match femminile a Full Gear

Leggi su Zonawrestling.net

Era il 2 ottobre. Su questo sito uscì un mio pezzo dal titolo “AEW, con le donne non mollare proprio adesso”. Quella riflessione era frutto della mia lunga esperienza in fatto di wrestling, e anche di sesto senso. Dopo All Out, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto accelerare sulla categoria, la compagnia ha deciso di tirare il freno a mano. Nei commenti qualcuno mi fece notare come ci potesse stare un piccolo periodo di stacco, di pausa. Non ero del tutto convinto e continuo a non esserlo oggi, a ridosso di un ppv () che vede – al momento – appena unannunciato. È il segno di una confusione totale del booking team su una categoria che, in estate, aveva regalato bellissime emozioni. Tutto sembrava filare per il verso giusto. In quel verso promesso da Tony Khan sul finale del 2022.